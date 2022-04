Украйна обеща подкрепа на Молдова срещу Русия

М инистерството на външните работи на Украйна обеща подкрепата си за териториалната цялост на Молдова и обвини Русия, че се опитва да създаде безредици и да дестабилизира района.

Молдова свиква Съвета за сигурност, експлозии в Приднестровието

Украинските дипломати предположиха, че Русия се опитва да въвлече района във войната си срещу Украйна.

Експлозии разтърсиха молдовския сепаратистки Приднестровски регион

Михайло Подоляк, съветник на президента на Украйна Володимир Зеленски, заяви:

"Украйна определено ще гарантира стратегическата сигурност на региона. Но трябва да работим като екип".

