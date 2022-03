Украйна: Има риск за радиация около АЕЦ "Чернобил"

У краинската държавна ядрена компания "Енергоатом" предупреди, че има риск нивото на радиация около завзетата от руските сили Чернобилска атомна електроцентрала да се повиши, защото системите ѝ за наблюдение на радиацията и и за сигнали за горски пожари в района не работят, предаде Ройтерс.

Малко след началото на инвазията на 24 февруари руските войски установиха контрол над територията около бившата атомна електроцентрала, превърнала се през 1986 г. в сцена на най-тежката ядрена авария в световната история. В резултат на това системата за наблюдение на равнищата на радиация в така наречената 30-километрова зона на отчуждение в горите около централата в момента не работи, заяви "Енергоатом".

"Няма данни за текущото състояние на радиационното замърсяване на околната среда в зоната на отчуждение, което прави невъзможно да се реагира адекватно при заплахи", допълни компанията.

Around half of the staff at #Chornobyl Nuclear Power Plant were able to rotate and return to their homes today, #Ukraine’s nuclear regulator told the IAEA. They had been working at the site for nearly four weeks. https://t.co/2vvaDFJNGM pic.twitter.com/AOgLaoZNCP