Украйна е готова да обсъди неутрален статус

З апочват преките преговори между представителите на Русия и Украйна в Истанбул, Турция, съобщи говорителят на турския президент Ибрахим Калън. Те ще продължат до 30 март.

Президентите на Турция и Русия Реджеп Тайип Ердоган и Владимир Путин се договориха по време на телефонен разговор вчера срещата да се състои в Истанбул. Анкара, която има ролята на посредник за разрешаването на кризата в Украйна, се надява преговорите в турския мегаполис да доведат до прекратяване на огъня.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна е готова да обсъжда неутрален статус като част от мирно споразумение с Русия, но той ще трябва да бъде гарантиран от трети страни и да бъде подложен на референдум. Това се случи по време на интервю с руски журналисти с продължителност от 90 минути чрез видеоконферентна връзка. Руските власти предупредиха руските медии да не излъчват това интервю.

В профила на украинския президент Володимир Зеленски в Туитър на адрес @ZelenskyyUa бе публикувано съобщение, че той е провел разговор с българския премиер Кирил Петков. В съобщението се казва: "Имах конструктивен разговор с българския премиер Кирил Петков. Той беше информиран за хода на противодействието на руската агресия. Критичната хуманитарна ситуация в украинските градове и села беше обсъдена. Ние трябва да спрем хуманитарната катастрофа заедно!".

Had a constructive conversation with 🇧🇬 Prime Minister @KirilPetkov. Informed about the course of counteraction to 🇷🇺 aggression. The critical humanitarian situation in 🇺🇦 cities and villages was discussed. We have to stop the humanitarian catastrophe together!