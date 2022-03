Украински власти: 21 убити в Суми, включително 2 деца

Н ай-малко 21 души, включително две деца, са били убити тази нощ при руски въздушни удари срещу град Суми, Североизточна Украйна, съобщиха днес украинските власти, цитирани от ДПА.

Агенцията отбелязва, че засега не може да потвърди информацията от независим източник.

През нощта ръководителят на местната администрация Дмитро Живицки съобщи за 10 загинали.

This is what residential buildings in #Sumy look like after a night of air strikes. pic.twitter.com/z2j9Gl6A02