Украински военни се ожениха на фронтовата линия (СНИМКИ/ВИДЕО)

Украинска двойка се ожени "във военен стил" на един от входовете на Киев. Двойката получи аплодисменти от колегите си военни.

It was a moment of cheer for Ukrainian reservists at a Kyiv checkpoint when a couple, both members of Ukraine's territorial defence unit, decided to exchange wedding rings in front of fellow fighters and a military chaplain pic.twitter.com/rsPBWqPtPk