Убиха най-добрия рапър в Швеция Си Гамбино

О бявеният за най-добър хип-хоп изпълнител в Швеция Си Гамбино бе застрелян при гангстерска стрелба в Гьотеборг, съобщиха от местната полиция. 26-годишният рапър, чието истинско име бе Карар Рамадан, е станал жертва на стрелба на паркинг в града късно снощи.

"Започнахме разследване, като все още няма задържан по случая", обявиха в заявление органите на реда. Те обаче не пропускат да уточнят, че Гамбино е бил стар познайник на полицията, като смятат, че най-вероятно става дума за разчистване на сметки между различни местни банди.

Swedish rap artist C. Gambino, who won the Grammy music award for hip-hop of the year, was shot dead in the city of Gothenburg https://t.co/HCiWS4ptpL pic.twitter.com/EXsN35rIXn