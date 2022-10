Британски телевизионен канал купи картина на Хитлер, зрителите ще решат дали да бъде унищожена

Б ританският телевизионен канал Ченъл 4 се сблъска с остра критика заради плановете си за ново предаване, което ще позволи на аудиторията в студиото да реши дали да унищожи картина на Адолф Хитлер, съобщи Си Ен Ен, цитирана от БТА.

Channel 4 buys painting by Hitler – and may let Jimmy Carr destroy it https://t.co/3ZlQevfDNK