Турция ще приема пациенти с рак от Газа за лечение

Т урция и Египет се споразумяха около 1000 пациенти с онкологични заболявания и други ранени цивилни, нуждаещи се от спешна помощ в Газа, да бъдат изпратени в Турция за лечение, каза днес турският здравен министър Фахреттин Коджа, цитиран от Ройтерс. Той допълни, че в момента се планира преместването им.

