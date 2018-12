Американският президент Доналд Тръмп е изпратил писма до колегите си от Косово и Сърбия, Хашим Тачи и Александър Вучич, с които ги призовава да направят всичко възможно, за да може двете страни да постигнат трайно споразумение, което да подпишат пред него в Белия дом. Това съобщава Канал 5 ТВ от Скопие.

Тачи обяви съдържанието на писмото в страницата си във Фейсбук.

"Ако не се използва този исторически момент, това ще е трагична крачка назад, защото нова възможност за пълен мир скоро няма да се появи", е написал Тръмп в писмото и е подчертал, че "САЩ са положили много усилия за успеха на Косово като независима суверенна държава“. "Провалът да се извлече изгода от тази уникална възможност ще бъде стратегическо отстъпление, тъй като друг шанс за траен мир вероятно няма да се случи скоро", пише още в писмото.

Сръбските медии, позовавайки се на правителствени източници, съобщиха, че писмото до президента Александър Вучич е с почти същото съдържание.

#Serbia media:President #Trump sent a letter to PM #Vucic: "The #US greatly values Serbia's efforts to fully normalize relations w/ #Kosovo. pic.twitter.com/AD9CD6eDwK