Тръмп отложи митата от 50% върху вноса от ЕС

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в неделя, че се е съгласил да отложи налагането 50% мито върху вноса от Европейския съюз до 9 юли, което е поредният случай, в който Тръмп обявява предстоящо мито и хвърля объркване на пазарите, само за да отмени или отложи по-късно решението си, пише Си Ен Ен (CNN).

Тръмп каза, че той и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен са провели „много приятен разговор“, който е довел до отлагането.

„Фон дер Лайен каза, че иска да започне сериозни преговори“, каза Тръмп пред репортери на общинското летище Мористаун в Ню Джърси.

„9 юли ще бъде денят, това беше датата, която тя поиска. Можем ли да го преместим от 1 юни на 9 юли? Съгласих се да го направя. Тя каза, че бързо ще се съберем и ще видим дали можем да измислим нещо“, добави той.

