Тръмп: Няма да отида инаугурацията на Байдън

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че няма да присъства на церемонията по встъпването в длъжност на своя приемник Джо Байдън, съобщава БТА.

"За всички, които попитаха, няма да отида на инаугурацията на 20 януари", написа Тръмп в Туитър.

Този ход бе очакван, тъй като Тръмп от месеци твърди без никакви доказателства, че изборите са били спечелени с измама от Байдън. Вицепрезидентът Майк Пенс все пак се очаква да бъде на церемонията.

За първи път ли щурмуваха Капитолия

Тръмп направи това съобщение в момент, когато мнозинството от членовете на Конгреса обсъждат дали да започнат процедура по импийчмънт срещу него в Камарата на представителите, след като привържениците му нахлуха в Капитолия.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.

Самият Тръмп е убеден, че неговите поддръжници са се утвърдили сред основните политически сили в САЩ и ще бъдат сред тях дори в далечното бъдеще.

Почина полицай, ранен при нахлуването в Капитолия

"75-те милиона прекрасни американски патриоти, които гласуваха за мен и за Америка преди всичко и да направят Америка отново велика, ще имат гигантски глас в дългосрочен план. Няма да има неуважение или несправедливо отношение към тях" - написа Тръмп в Туитър.

The 75,000,000 great American Patriots who voted for me, AMERICA FIRST, and MAKE AMERICA GREAT AGAIN, will have a GIANT VOICE long into the future. They will not be disrespected or treated unfairly in any way, shape or form!!!