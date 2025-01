Тръмп нападна епископа на Вашингтон след критична проповед

Д оналд Тръмп отправи остри критики към епископа на Вашингтон, след като тя му изнесе лекция за уважението към имигрантите и ЛГБТ+ гражданите по време на църковна служба, излъчвана на живо.

Президентът присъства с вицепрезидента си Джей Ди Ванс и съпругите им, когато епископ Мариан Едгар Буде се обърна към него на молитвена служба във вторник във Вашингтонската национална катедрала, като му каза "да се смили над хората в нашата страна, които сега са уплашени".

Директният призив към Тръмп, който продължи около две минути, стана сензационен в социалните медии и предизвика критики от републиканците, включително конгресмен, който призова президента да депортира епископа.

Но какво точно каза епископ Буде и какъв беше отговорът на президента?

