Джъстин Трюдо за "Конвой на свободата": Нямат право да блокират икономиката

П ремиерът на Канада Джъстин Трюдо коментира протеста на шофьорите на камиони срещу санитарните ограничения, въведени заради пандемията. Протестът в Отава продължава вече 10-и ден.

"Канадците имат право да протестират, да не са съгласни с правителството си и да направят така, че гласът им да бъде чут. Винаги ще защитаваме това право.

Но нека бъдем ясни: те нямат право да блокират нашата икономика

или нашата демокрация, или ежедневния живот на нашите съграждани. Това трябва да спре", написа в своя акаунт в Туитър Трюдо.

Canadians have the right to protest, to disagree with their government, and to make their voices heard. We’ll always protect that right. But let’s be clear: They don’t have the right to blockade our economy, or our democracy, or our fellow citizens’ daily lives. It has to stop.