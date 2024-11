Трима арестувани след стрелбата по дома на Нетаняху

И зраелската полиция съобщи, че са арестувани трима заподозрени, след като 2 сигнални ракети са паднали близо до резиденцията на министър-председателя Бенямин Нетаняху в централния град Кесария, предаде АФП.

Изстреляха две сигнални ракети по дома на Нетаняху

„Трима заподозрени бяха арестувани през нощта за участието им в инцидента“ на 16 ноември вечерта, казаха от полицията, като се добавя, че заподозрените ще бъдат разпитани съвместно с агенцията за вътрешна сигурност „Шин Бет“.

Three people were arrested in the early hours of Sunday morning after a pair of flash bombs were fired at Prime Minister Benjamin Netanyahu’s private residence in Caesarea and landed in the yard, police said. https://t.co/KlggT1XJqX pic.twitter.com/JJJ19XNuDh

Служителите на реда допълват, че съдът е постановил забрана за публикуване на каквито и да било подробности за разследването или самоличността на заподозрените за срок от 30 дни.

„Шин Бет“ нарече случилото се „сериозен инцидент“, въпреки че премиерът не си е бил вкъщи по това време.

Председателят на парламента Амир Охана обвини антиправителствените протестиращи, че стоят зад инцидента.

„Надписът беше по стените, по улиците, в запалителни послания и в демонстрации“, каза той, визирайки редовните антиправителствени протести, които избухнаха в началото на 2023 г.

Бившият член на военния кабинет и представител на опозицията Бени Ганц написа в Х: „Ако подозренията са верни и зад изстрелването на сигнални ракети по резиденцията на премиера стоят активисти, трябва ясно да се каже: това не е протест, това е тероризъм.“

Three suspects were arrested for throwing light bombs at Israeli Prime Minister #BenjaminNetanyahu's home.



Two flares were thrown at Netanyahu's private home in Caesarea on Saturday night, landing in the house's courtyard. He and his family were not home at the time.#Israel pic.twitter.com/xWJSlXWM4G