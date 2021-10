Трибуна на стадион в Нидерландия се срути (ВИДЕО)

Т рибуна на стадиона на НЕК Неймеген в Нидерландия се срути и като по чудо нямаше пострадали при инцидента, пише Gong.bg



След края мача срещу Витес платформа в сектора на гостуващата агитка не издържа на напора на подскачащите на нея фенове.

Запалянковците на Витес празнуваха победата с 1:0, а на метри пред тях на терена бяха футболистите на тима.

A stand full of Vitesse fans collapsed while they celebrated their victory today.



Thankfully there were no reported injuries 🙏 pic.twitter.com/kYXJh2UBsP