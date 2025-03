Три сестри опитали да убият майка си заради Wi-Fi

Т ри тийнейджърки нападнали майка си с кухненски ножове, защото тя изключила мобилния интернет в къщата им, информират властите в щата Тексас, цитирани от ABC News.

Трите сестри – на възраст 14, 15 и 16 години – „твърдят, че са координирали план за опит за убийство“ на майка си,

каза шерифът на окръг Харис Ед Гонзалес.

След като майката е изключила мобилния интернет, тийнейджърите грабнали кухненски ножове в неделя вечерта и преследвали майка си из дома им в Хюстън, както и на улицата, разкрива шерифа.

