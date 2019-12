Трагедия, трима души от едно семейство се удавиха в басейн

Т рима членове от едно и също семейство се удавиха в басейн в курортен комплекс в Коста дел Сол в Испания.

Телата им бяха открити на Бъдни вечер. Според първоначалната информация деветгодишно британско момиче изпитвало затруднения във водата и брат ѝ и баща й се опитали да я спасят. Никой от тримата не оживял.

Млада жена и трима роднини загинаха при опит за селфи

Според управата на хотела екипите на спешна помощ пристигнали навреме, но не успели да спасят децата и родителя, въпреки че опитвали да ги върнат към живот в продължение на повече от половин час.

Служители на курортния комплекс чули писъци и първи се притекли на помощ, но безуспешно.

Баща и дъщеря се удавиха в кладенец в софийско село

Мъжът и момичето са британски граждани, а момчето е родено в САЩ.

Costa Del Sol: Three members of Brit family drown at resort including girl, 9, after getting into trouble while swimming https://t.co/QwUSuPdcuA