Млада жена и трима роднини загинаха при опит за селфи

Ч етирима души загинаха при трагично завършил опит за селфи в Индия, съобщава Би Би Си.

Току що омъжена младата жена и трима нейни роднини се удавиха, след като паднаха в язовир в щата Тамил Наду.

Общо шестима души решили да се снимат на ръба на водоема, държейки се за ръце.

Момче на 14 години обаче се подхлъзнало и повлякло след себе си двете си сестри, на 18 и 19, след тях паднали булката и сестрата на младоженеца.

Само последната била извадена от водите на язовира, а останалите четирима изчезнали под повърхността.

Индия е държавата с най-високи нива на фатални инциденти при опити за селфи.

Властите многократно предупреждават гражданите да не поемат излишни рискове, в опитите си да впечатлят роднини и познати в социалните мрежи.

В периода от 2011 до 2017 г. в Индия има 259 документирани случая на смърт по време на селфи.

Страната е на първо място в тази черна статистика, следвана от Русия, САЩ и Пакистан.

