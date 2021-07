Товарен кораб с българи търси помощ заради COVID-19

Т оварен кораб с членове на екипажа, които вероятно са се заразили с COVID-19, ще акостира във Фримантъл, Западна Австралия, съобщи днес "Канбера таймс", предава БНР.

Корабът "BBC California" е напуснал Египет на 8 юни и оттогава е бил в три пристанища в Индонезия.

Седем души от 14-членния екипаж са се почувствали зле около 12 юли и капитанът е поискал медицинска помощ.

