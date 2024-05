"Това не е блъф": Видео показва как Русия започва учения с ядрени оръжия

В ъв вторник Русия съобщи, че е започнала първия етап от изпитанията на тактически ядрени оръжия с видеообръщение, в което се вижда как военен персонал зарежда ракети на оборудване.

Съобщението дойде от руското Министерство на отбраната, което посочи, че ученията включват хиперзвукови ракети "Кинжал", оборудвани със "специални бойни глави".

По-рано този месец руският президент Владимир Путин разпореди учения с тактически ядрени оръжия в отговор на коментари от страна на Запада.

В изявление от 6 май Министерството на отбраната заяви, че ученията ще повишат готовността на нестратегическите ядрени сили за изпълнение на бойни задачи и гарантиране на териториалната цялост и суверенитета на Русия "в отговор на провокативните изявления и заплахите на отделни западни официални лица срещу Руската федерация".

Във вторник руското Министерство на отбраната (МО) съобщи в съобщение, публикувано в руската социална медия "ВКонтакте" (ВК), че личният състав на Южния военен окръг е започнал да се обучава и да изпълнява бойни задачи със "специални боеприпаси" за ракетните системи "Искандер". Това включва оборудване на пускови установки и "тайното им преместване в определения позиционен район за подготовка за изстрелване на ракети".

"Личният състав на авиационните части на руските Въздушно-космически сили, участващи в тренировката, оборудва авиационните оръжия със специални бойни глави, включително хиперзвуковите ракети "Кинжал", и лети в определените зони за патрулиране", се казва в изявлението.

