Торнадо уби 5 души и рани 83 в китайска провинция

П о данни на местните медии днес е потвърдена смъртта на петима души, пострадали от торнадо в град в източната китайска провинция Шандун, предаде Асошиейтед прес.

В петък следобед торнадо е ударило части от град Хъцзе, включително окръзите Дунмин и Цзюанчун, като е ранило 88 души. Сред тях са петима, чиято смърт по-късно е била потвърдена, съобщи агенция Синхуа.

5 fatalities and 83 injuries have been confirmed during the deadly tornado in Dongming, Shandong Province yesterday🕯️ pic.twitter.com/zYDt8QN8nL