1000 дни в Космоса: Руски космонавт подобри собствения си рекорд

59-годишен руски космонавт стана първият човек, прекарал 1000 дни в Космоса, съобщиха от руската космическа агенция Роскосмос в сряда.

Олег Кононенко постигна този рекорд във вторник, след като направи пет пътувания до Международната космическа станция (МКС) от 2008 г. насам.

Сегашното му пътуване до МКС започна на 15 септември 2023 г.

Кононенко стартира пътуването си заедно с астронавта на НАСА Лоръл О'Хара и сънародника си Николай Чуб.

За първи път Кононенко постави рекорд за кумулативно космическо време през февруари 2024 г., когато надмина общия брой от 878 дни, 11 часа, 29 минути и 48 секунди, поставен от руския му колега Генадий Падалка през 2015 г.

Ако мисията на Кононенко приключи по план на 23 септември 2024 г., той ще е прекарал общо 1110 дни в орбита.

„Има го съзнанието, че си постигнал нещо ново и важно, че си преодолял определен етап, докоснал си се до непознатото. Това ти дава увереност и гордост от работата, която си свършил“, каза Кононенко пред руската държавна информационна агенция ТАСС.

Той разказа също така пред ТАСС, че американските му колеги от МКС са били сред първите, които са го поздравили за постижението му.

