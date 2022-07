"Той беше легенда": Холивуд скърби за Джеймс Каан

А л Пачино, Робърт де Ниро, Барбра Стрейзанд и други знаменитости отдадоха почит към номинирания за "Оскар" актьор Джеймс Каан, известен с ролята на Сони Корлеоне в "Кръстникът", който почина на 82-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес.

Почина Джеймс Каан - Сони Корлеоне в "Кръстникът"

Каан е познат и с ролите си във филмите "Песента на Брайън", "Мизъри", "Елф". Освен над "Кръстникът" актьорът е работил с именития режисьор Франсис Форд Копола и над "Дъждовни хора" и "Каменната градина". Сред продукциите с негово участие са също "Комарджията", "Елитните убийци", "Ролербол", "Меден месец във Вегас", "Заличителят", "Мики Синьото око", "Догвил" и много други.

Ал Пачино

"Джими беше мой екранен брат и приятел за цял живот. Трудно е да се повярва, че вече няма да го има на този свят, защото беше толкова жив и дързък. Невероятен актьор, брилянтен режисьор и мой скъп приятел. Обичах го, ще ми липсва", се посочва в изявлението, направено от Ал Пачино, който във филма "Кръстникът" от 1972 г. играе Майкъл Корлеоне.

Робърт де Ниро

"Вестта за кончината на Джими ме натъжи много", каза в изявление Робърт де Ниро, който във филма "Кръстникът 2" от 1974 г. се превъплъщава в образа на младия дон Вито Корлеоне.

Били Дий Уилямс

"Съотборници и приятели до края. Почивай в мир, Джими", написа в Twitter актьорът Били Дий Уилямс, който си партнира с Каан в телевизионния футболен филм "Песента на Брайън" (1971).

Кати Бейтс

"Не мога да повярвам, че Джими го няма. Работата с него по "Мизъри" беше едно от най-задълбочените преживявания в кариерата ми. Когато гледаш изпълнението му, неговия ужас, сякаш виждаш змия. Брилянтно. Толкова много спомени нахлуват днес... Той беше мил. Забавен. Точно сега можеше да каже нещо проницателно и смешно. Чувствам се изгубена", гласи изявлението, направено от актрисата Кати Бейтс.

Майкъл Ман

"Джими не беше просто страхотен актьор, изцяло отдаден и с решителен дух, но имаше и жизнена сила в сърцевината на съществото си, която движеше всичко - от изкуството и приятелството до атлетиката и многото хубави моменти", написа в Instagram Майкъл Ман, който режисира Джеймс Каан във филма "Крадец" от 1981 г.

Адам Сандлър

"Обичах го много. Винаги съм искал да бъда като него. Щастлив съм, че го познавах. Не спирах да се смея, когато бях около този човек. Филмите му бяха най-добрите от най-добрите", гласи туитът на актьора Адам Сандлър.

James Caan. Loved him very much. Always wanted to be like him. So happy I got to know him. Never ever stopped laughing when I was around that man. His movies were best of the best. We all will miss him terribly. Thinking of his family and sending my love. pic.twitter.com/a0q8rCP1Yl