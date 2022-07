Почина Джеймс Каан от филма "Кръстникът"

Н а 82 години почина американският актьор Джеймс Каан, по-известен с филмите "Кръстникът" (1972), "Мизъри" (1990) и телевизионния сериал "Лас Вегас" (2003-2007).

"С огромна тъга ви съобщаваме, че Джеймс почина вечерта на 6 юли", пишат негови близки в Twitter.

It is with great sadness that we inform you of the passing of Jimmy on the evening of July 6.



The family appreciates the outpouring of love and heartfelt condolences and asks that you continue to respect their privacy during this difficult time.



