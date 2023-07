Шокиращите думи на мъж, след като се завръща от отвъдното

Л юбим окръжен съветник на Великобритания, който едва не умира, след като получава припадък у дома, се пошегува, че „не му харесала квартирата и се е върнал“ от мъртвите.

70-годишният Бърт Биско си бил у дома в Труро, когато внезапно припаднал поради диабетно състояние, което не знаел, че има.

Съпругата му се обадила на номера за спешна помощ и била посъветвана как да приложи гръдна компресия. Мъжът бил откаран в болница, след което прекарал в безсъзнание следващите десет дни.

Сега, след като се възстановява от изпитанието, той казва, че ясно си спомня как се е виждал с тръби, излизащи от него, докато е бил в кома, докато семейството и лекарите му са били в стаята.

