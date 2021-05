The Guardian: Задържат и отпращат европейци без визи на британската граница

Г ражданите на ЕС, пристигащи във Великобритания, се събират на групи и се държат в специални центрове за задържане на летищата, съобщава The Guardian. Отбелязва се, че това се дължи на новата политика, която влезе в сила след Брекзит.

Както пише изданието, освен другото, е отказано влизане на европейци, пристигнали по покана за интервю за работа, посочва Агенция "Фокус".

Задържанията им са свързани с факта, че сега не е ясно дали гражданите на ЕС имат право да идват във Великобритания на интервюта, така че по-късно, след като са получили предложение за работа, да се върнат в ЕС и да започнат да си изкарат работна виза.

