Гори на най-голямата влажна зона в света: "Тези, които не могат да бягат, нямат шанс"

К ацнали на върха на почернелите дървета, маймуните гаулайтери наблюдават пепелта около себе си. Стадо емута се движи дезориентирано в търсене на вода. Скелети на алигатори лежат безжизнени и овъглени.

Пантанал, най-голямата влажна зона в света и едно от местата с най-голямо биоразнообразие на Земята, е в пламъци. Огромни участъци земя приличат на опустошени от битка, с гъсти зелени храсти, превърнати в килим от бяла пепел, и пепел, падаща от небето.

(Видеото е архивно: Опасни юлски жеги и висок риск от пожари)

Повече от 760 000 хектара вече са изгорели в бразилския Пантанал през 2024 г., тъй като пожарите достигат най-високите си нива от 2020 г. насам - най-лошата година в историята. От януари до юли пламъците са се увеличили с 1500% в сравнение със същия период на миналата година, според Института за космически изследвания на страната.

"Въздействието е опустошително. Животните умират, горските пожари унищожават огромни площи", казва Густаво Фигейреа, биолог в неправителствената организация SOS Pantanal. "Очакваме, че ситуацията само ще се влошава."

Пантаналът се простира на територията на Бразилия, Боливия и Парагвай и обхваща 16,9 млн. хектара, където се съхранява богато биоразнообразие. Той е едно от основните убежища на ягуарите в света и в него живеят множество уязвими и застрашени видове, включително гигантски речни видри, гигантски броненосци и хиацинтови папагали. Екосистемата му също е уникална. Всяка година "импулсът на наводненията" води до напълването му с вода през дъждовния сезон и изпразването му през сухите месеци. Но климатичната криза, сушите и слабите дъждове нарушават този сезонен модел, превръщайки земята в огнище на пожари.

Тъй като тази година пожарите започват необичайно рано - в края на май и началото на юни, преди годишния сезон на пожарите между юли и септември - експертите прогнозират, че 2024 г. ще бъде най-опустошителната от десетилетия насам.

“All the animals that cannot run – they do not stand a chance”



The Pantanal, the world’s largest wetland and one of the most biodiverse places on Earth, is on fire. The destruction is immense. My dispatch for the @guardian.https://t.co/qKRaHop3IT — Harriet Barber (@Harrietmbarber) July 9, 2024

"Горските пожари са сигнал - природата вдига флаг", казва Пиер Жирар от Федералния университет на Мато Гросо.

"И преди е имало пожари, но сега всяка година горят хиляди и хиляди хектари. Губим битката."

На брега на река Парагвай, на няколко часа път с лодка северно от най-близкия град Корумба, три деца стоят в градината си, а телата им периодично се скриват от дима. Майка им, 53-годишната Джейн Силва, гледа от синята си дървена къща.

"Тазгодишните пожари са наистина лоши. Има много дим и децата се мъчат да дишат", казва тя. Петдесет от животните ѝ са загинали при неотдавнашен пожар, а тя не е получила никаква помощ от държавата, казва тя.

"Пожарите се влошават всяка година - мислехме, че тазгодишните пожари са потушени, но вятърът ги върна към живот. Сега отново се приближават", казва тя. "Пантанал умира, но ние няма къде да отидем".

Болниците и здравните центрове в Корумба са препълнени с пациенти с респираторни проблеми, като най-засегнати от дима са децата под пет години и хората над 60 години. Но докато хората обикновено могат да избягат от адските пламъци и да потърсят медицинска помощ, животните загиват с хиляди.

Влечугите и земноводните са изложени на най-голям риск, докато маймуните умират от вдишване на дим, а ягуарите също са открити с изгаряния от трета степен. По време на пожарите през 2020 г., известни като "годината на пламъците", при които са изгорели почти 30 % от биома, са загинали 17 милиона гръбначни животни.

Дълбоко в овъглената пустиня екип от доброволци-спасители на животни търси признаци на живот. Лука Мораес, 26-годишен ветеринарен лекар, казва:

"За една седмица вече видях стотици и стотици мъртви животни, може би хиляди. Влечуги, змии, жаби - всички животни, които не могат да бягат, нямат никакъв шанс."

In Brazil, despite one of the biggest fires in the Pantanal, the Arraial do Banho de São João festival continues in Corumbá, Mato Grosso do Sul. The region faces a record number of fires in 2024, with Corumbá experiencing the majority, severely affecting air quality.



📹 via:… pic.twitter.com/EqluiqEut4 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 23, 2024

Въпреки че в Пантанал има естествени пожари, включително такива, предизвикани от мълнии, хората предизвикват по-голямата част от горските пожари. Фермите използват пожарите, за да разчистват земята за добитъка си - както е било от векове - но тези, които някога са били ограничавани от изобилната вода на влажната зона, сега излизат извън контрол.

"Те смятат, че вероятно могат да овладеят пожара. Правят го от поколения насам. Но сухата материя се натрупва и пожарите се разпространяват бързо", казва Жирар.

Повече от 90 % от Пантанал е частна собственост, като 80 % от нея се използва за отглеждане на едър рогат добитък. По данни на Националния институт за космически изследвания почти 95% от огнищата през първата половина на 2024 г. са започнали в частни райони. Освен това влажните зони са загубили 68% от водната си площ от 1985 г. насам и са пострадали от липсата на валежи през последните шест месеца. "Пантанал става все по-сух и по-сух. Преди се наводняваше в продължение на шест месеца, а сега се наводнява само два или три месеца, казва Фигейр.

Ожесточените ветрове, които бушуват над пейзажа със скорост до 40 км в час, подхранват пламъците.

Андре Луис Сикейра, директор на природозащитната организация Ecoa в Бразилия, обяснява, че мъртвата растителност се натрупва по време на наводненията и става лесно запалима през сухия сезон. Слоевете от гъст, натрупан материал "могат да горят под земята в продължение на седмици", казва той.

Наред с важната роля, която играят за биоразнообразието, влажните зони имат и глобално значение за климата, тъй като съхраняват 20-30 % от земния въглерод, въпреки че покриват само 5-8 % от земната повърхност. По време на пожарите през 2020 г. са били освободени 115 млн. тона CO 2 .

Местните хора и експертите сега призовават за по-големи инвестиции в превенцията на пожарите. 50-годишната Ивани Силва, чиято земя в Порто Ларанджира от седмици е изпълнена с дим, казва, че е била посетена само веднъж от властите. "Те ни дадоха листовка с инструкции, но това е всичко. Не помагат изобщо и не правят нищо, за да го предотвратят", казва тя.

На 24 юни правителството на Мато Гросо до Сул обяви извънредно положение, а федералното правителство наскоро разшири работната си група за борба с горските пожари. Миналия уикенд бразилските военновъздушни сили хвърлиха 48 000 литра вода върху горящите земи.

Въпреки това пожарите продължават да горят. Под гнездото на щъркел жабиру - най-високата летяща птица в Южна и Централна Америка и символ на Пантанал, 30-годишният пожарникар Кабо Сена работи за потушаване на пламъците.

"Погасяваме пожара и след 24 часа той започва отново", казва той.

50-годишната Лусинея Оливейра, която е родена и все още живее на брега на река Парагвай, казва, че през последните години пожарите са се променили драстично. През 2021 г. тя едва оцелява, след като горящо дърво подпалва къщата ѝ през нощта и я затваря вътре заедно със 75-годишната ѝ майка и тригодишния ѝ внук.

"Когато си легнахме, огънят беше далеч, но после вятърът стана силен и го донесе до нас. Всичко стана бързо", казва тя. "Бях отчаяна, бяхме покрити с пепел, внукът ми плачеше, а майка ми се молеше. Паднахме на колене и се държахме един за друг."

Оливейра се тревожи за това какво ги очаква в бъдеще. "Всяка година е по-лоша и аз се страхувам", казва тя. "Животните, растенията и земята умират - от пчелите до ягуарите. Имаме нужда дори от най-малките животни, за да можем да оцелеем. Пожарите унищожават красотата на Пантанал."

