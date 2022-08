Тежка катастрофа в Турция, много жертви и ранени

Ш естнайсет души са загинали, а 21 са ранени при катастрофа с участието на автобус в окръг Газиантеп, Южна Турция, предаде турската частна телевизия НТВ. Трагедията се е разиграла, след като автомобил излязъл от пътя и се преобърнал по склон.

На мястото пристигнали медицински екипи, пожарникари и журналисти. Докато екипите работели на местопроизшествието, пътнически автобус се преобърнал на същото място, отнасяйки работещите там спасители и журналисти.

15 dead, 22 injured in road crash involving bus and ambulance in southeastern #Turkey https://t.co/OQJhDlFMlf pic.twitter.com/tmbZN5uZhU

По първоначални данни са загинали 16 души, в т.ч. трима пожарникари, четирима здравни работници и двама медийни служители.

Валията на Газиантеп Давут Гюл потвърди броя на жертвите. По думите му автобусът е катастрофирал на около 200 м от мястото на първия инцидент, след което по инерция е продължил и се е врязал в събралата се група.

Пострадалите са настанени в болница, съобщи министърът на вътрешните работи Сюлейман Сойлу.

Officials say 15 people have died following a major crash in Turkey.



A passenger bus reportedly collided with parked emergency service vehicles on the Tarsus-Adana-Gaziantep Highway this morning.https://t.co/i3mn5DK7rg