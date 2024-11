„Те просто ще умрат напразно“: Украинците са готови за битка със севернокорейските войски

В италий Овчаренко, украински войник, учи нов език: В момента той учи корейски език. „Усвоих няколко фрази. Те са: „Вдигни ръце, хвърли оръжието и бавно ела при нас“, казва той. „Също така: „Свалете бронята и каската си“.

(САЩ: Имаме доказателства, че поне 3000 войници на Северна Корея са разположени в Русия)

Овчаренко се учи с помощта на печатно ръководство от три страници. В него са изброени думи на украински език, корейският им еквивалент и полезна транслитерация.

Наръчникът сега стои до рафт с детективски романи и истории, посветени на Сталин, във временния му дом в руската Курска област. Книгите принадлежат на бившия собственик на имота, който избяга през август, когато Украйна започна контранастъпление. Три месеца по-късно Киев контролира значителна част от руската територия около граничния град Суджа.

Досега Москва не е успяла да сложи край на тази неловка ситуация. Тя нанася въздушни удари по украинските позиции с помощта на безпилотни самолети камикадзе и управляеми бомби - до 100 на ден - и извършва нападения с помощта на малки пехотни групи. На фона на тежките загуби Владимир Путин се обърна към нов и необичаен източник на жива сила: севернокорейски войски, изпратени от върховния лидер на режима Ким Чен-ун.

По данни на американското разузнаване, в Русия са пристигнали 10 000 севернокорейски войници, като според началника на военното разузнаване на Украйна тази цифра включва 500 офицери и трима генерали. Тези подкрепления - които се виждат във видеоклипове, събиращи се на полигони в далекоизточния Хабаровски край на Русия - вече се сражават край Суджа, а Киев твърди, че тази седмица е имало „малък бой“. Северна Корея обеща да подкрепя Москва, докато тя не постигне „голяма победа“ в Украйна.

Не е ясно какво точно ще бъде въздействието им на бойното поле. Украинските войници изглеждат до голяма степен незаинтересовани. „Не знаем как Москва ще ги обучава и как ще общува с тях. Те може да са фанатични професионалисти с тоталитарни души. Или пък момчета с липса на опит от друг континент. Така или иначе, ние сме готови за заплахата“, казва Овчаренко. Той прогнозира: „Те просто ще умрат напразно.“

Володимир Зеленски намекна, че украинският Курски залив може да изиграе роля в преговорите след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом. Зеленски обвини САЩ, Обединеното кралство и Германия, че пасивно „наблюдават“ как Северна Корея „се бие в Европа“, и призова съюзниците си да премахнат ограниченията за използване на оръжия с голям обсег, като заяви, че те биха могли да унищожат севернокорейските войски, които се събират в Западна Русия. Киев вече не се сражава с една, а с две държави, написа той в X.

North Korean troops have not yet engaged in combat, but this is a matter of days, not months. When deployed, they will be pushed forward, sustaining heavy losses, as Russia tries to minimize its own troop mobilization—a politically sensitive issue for Putin domestically. This…