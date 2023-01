1938 г.: Евреи продават картина на Пикасо, за да избягат от нацистите - сега наследниците им си я искат обратно

П рез 1938 г. Карл и Рози Адлер продават картина на Пикасо, за да платят визите си и да избягат от нацистка Германия, където се страхуват за живота си. Картината от 1904 г., изобразяваща жена, която глади, стига до колекцията на музея "Гугенхайм" в Ню Йорк. Днес наследниците на семейство Адлер си искат картината, съобщи Би Би Си, цитиран от БТА.

They sold a Picasso to flee the Nazis - now their heirs want it back https://t.co/2KGPkzsjlq