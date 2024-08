"Тази вечер изгубихме един герой": Служител на реда е убит по време на безредици в САЩ

З аместник-шериф бе застрелян в американския щат Джорджия, след като се е отзовавал на сигнал за домашен скандал, предаде Асошиейтед прес.

Обаждането за свадата в предградие на Хайръм е постъпило вчера привечер, като на място са били изпратени двама заместник-шерифи. След като е видял служителите на реда, заподозреният мъж е изстрелял "порой от куршуми" по двамата, но само единият е бил улучен.

Трийсетгодишният Брандън Кънингам е бил откаран в болница, но лекарите не са успели да се преборят за живота му.

