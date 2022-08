Тайван: Китай преувеличава със снимките на островите

Т айван обвини Китай в преувеличение, след като китайските военни публикуваха кадри от стратегически разположените острови Пенху, където се намира голяма тайванска военновъздушна база, като заявиха, че не е вярно, че китайски сили са се приближили до островите.

Китай, който твърди, че Тайван е негова територия, проведе военни учения около острова този месец след посещението на председателката на Камарата на представителите на САЩ Нанси Пелоси, която беше последвана от петима американски законодатели в неделя и понеделник.

Китайското военно подразделение, отговарящо за района в съседство с Тайван, Източното театрално командване на Народноосвободителната армия, публикува в понеделник видео на островите Пенху, очевидно заснето от самолет на китайските военновъздушни сили.

Заместник-началникът на щаба на тайванските военновъздушни сили по операциите Тунг Пей-лун заяви пред репортери в Тайпе, че става въпрос за китайска информационна война, макар да заяви, че не коментира кой е направил видеото, съобщи "Ройтерс".

"Китай използва преувеличените похвати на информационната война, за да покаже колко близо е до Пенху - което не е вярно", каза Тунг.

В понеделник Министерството на отбраната на Тайван, в актуализирана информация за дейността на китайските военновъздушни сили в близост до Тайван, показа на карта, че най-близките китайски самолети до Пенху през този ден са били четири изтребителя J-16.

Изтребителите пресекли средната линия на Тайванския проток - обикновено неофициална бариера между двете страни - но останали по-близо до китайския бряг, отколкото до Пенху, показва картата.

Тунг заяви, че Тайван е имал "представа" в реално време за това, което се случва в небето, и че китайските самолети са действали на север и югозапад от Тайван и през средната линия.

Пенху, лятна туристическа дестинация заради плажовете си, е близо до югозападното крайбрежие на Тайван, за разлика от контролираните от Тайван острови Кинмен и Матсу, които са в непосредствена близост до китайския бряг.

