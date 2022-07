Съветът на ЕС одобри седмия пакет от санкции срещу Русия

С ъветът на Европейския съюз одобри седмия пакет от санкции на ЕС срещу Русия, включващ частично ембарго върху златото, включване на 55 физически и юридически лица в черния списък и разширяване на списъка със забранени стоки с двойна употреба. Това съобщи ръководителят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Twitter.

ЕС с нови санкции срещу Русия и ембарго върху златото

Със същото решение срокът на всички съществуващи санкции срещу Русия беше удължен до края на януари 2023 г.

Member States have agreed to our reinforced, prolonged EU sanctions against the Kremlin.



I welcome that.



It sends a strong signal to Moscow: we will keep the pressure high for as long as it takes. https://t.co/eO87bSmGR1