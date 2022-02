Съпругата на Ким Чен-ун с първа публична поява от септември

И Сол-джу - съпругата на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, се появи по държавните медии за пръв път от почти пет месеца. Откакто пандемията започна, управляващото семейство намали до минимум обществените си изяви, предаде Ройтерс.

Ким и И посетиха художествен спектакъл в Театър "Мансуде" в Пхенян, с който беше отбелязана Лунната нова година, съобщи официалната Корейска централна телеграфна агенция.

North Korean leader Kim Jong Un's wife, Ri Sol Ju, and influential aunt, Kim Kyong Hui, made a rare appearance in state media, as the ruling family has maintained a low profile during the health crisis https://t.co/Kkzev6yf8H pic.twitter.com/U5axGXY9D0

За последно тя беше видяна публично на 9 септември, когато по случай годишнината от основаването на КНДР заедно със съпруга си посетиха Къмсусанския дворец на слънцето, мавзолея, в който се помещават балсамираните тела на бащата и дядото на Ким.

"Когато Ким се появи сред зрителите в театъра заедно със съпругата си И Сол-джу, под музикалния съпровод за добре дошли, те бяха посрещнати от възторжените възгласи на публиката", посочи КЦТА и добави, че след спектакъла двамата съпрузи излезли на сцената, за да поздравят артистите и да се снимат с тях.

RARE SIGHTING: North Korean dictator Kim Jong Un's wife, Ri Sol Ju, has made a rare public appearance attending a theatre performance in Pyongyang. She had not been seen in public since September 2021. https://t.co/ogbaUCLgcq pic.twitter.com/MRaSW7DOgL