Съдят Ким Кардашиян за промоция на криптовалута

Р иалити звездата Ким Кардашиян и боксовата легенда Флойд Мейуедър младши са дадени на съд по обвинение, че са подвели инвеститори с участието си в реклама на токен на криптовалута, съобщи Ройтерс.

Искът е внесен на 7 януари във федерален съд в Лос Анджелис. В него се твърди, че знаменитостите са лансирали токените, продавани от "EthereumMax" (EMAX), с цел да увеличат цената им и да спечелят "за сметка на последователите си и на инвеститорите".

"Ръководителите на компанията в сътрудничество с няколко знаменитости като промоутъри...са давали фалшиви или подвеждащи изявления за "EthereumMax" чрез реклами в социални медии и други промотиращи дейности", пише в жалбата.

В нея е посочено, че Ким Кардашиян е рекламирала "EthereumMax" през юни 2021 г. с публикация в Instagram, където тогава е имала 250 милиона последователи. В публикацията риалити звездата пише, че иска да сподели какво току-що е научила от приятели за токените на ЕМАХ, макар и с уговорката, че "това не е финансов съвет". Тя включва към публикацията и хаштага #AD за платена публикация.

