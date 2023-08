Светът реагира на смъртта на Пригожин: „Путин не прощава на никого"

Р уският наемнически предводител Евгений Пригожин е бил в списъка с пътници на бизнес самолет, който се разби в сряда, северно от Москва, без да има оцелели от катастрофата, съобщиха световните агенции, като се позоваха на руските власти.

Руската служба за гражданска авиация потвърди смъртта на Пригожин при самолетната катастрофа в Тверска област.

Москва е потвърдила смъртта на Евгений Пригожин

Последваха и международни реакции на катастрофата:

„Видяхме съобщенията. Ако това се потвърди, никой не бива да е изненадан", каза говорителката на Съвета за национална сигурност към Белия дом Адриен Уотсън.

„Ако е истина, това показва, че (руският президент Владимир) Путин ще елиминира своите опоненти и това плаши всеки, който смята да изрази мнение, което е различно от неговото", каза премиерката на Естония Кая Калас пред телевизия Си Ен Ен.

„Много ще ни е трудно да посочим някого, който интуитивно да си е помислил, че това е било съвпадение. Става така, че политическите опоненти, които Владимир Путин смята за заплаха за властта си, не умират по естествен начин", каза пред държавната новинарска телевизия „Те Фау Пе инфо" полският външен министър Збигнев Рау.

„Зрелищното премахване на Пригожин (. . .) два месеца след опита за преврат е сигнал от Путин към руските елити преди изборите през 2024 г.“, каза в социалната мрежа „Екс" (известна до неотдавна като „Туитър") Михайло Подоляк, съветник на украинския президент Володимир Зеленски, цитиран от Франс прес.

About Prigozhin: It is worth waiting for the fog of war to disappear... Meanwhile, it is obvious that Putin does not forgive anyone for his own bestial terror. Exactly the one that nullified him in June 2023. And he was waiting for the moment. It is also obvious that Prigozhin…