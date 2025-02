Студ скова Иран, затварят училища и обществени служби

И ранските власти разпоредиха днес затварянето на училищата и обществените служби в най-малко 10 провинции, обхванати от студ, за да се пести енергия, а някои иранци бяха помолени да ограничат пътуванията си заради снега, предаде Франс прес.

През последните дни ниските температури обхванаха големи райони в северната част на страната, което автоматично доведе до увеличаване на потреблението на енергия и оказа натиск върху електропреносната мрежа и газоразпределението.

В тези провинции всички администрации и банки са затворени през днешния ден, който е работен в Иран, а за учениците се осигурява дистанционно обучение, съобщи държавната новинарска агенция ИРНА, цитирайки решение на работната група за управление на потреблението на енергия. Според ИРНА тези мерки засягат около 10 от 31-те ирански провинции, сред които Лорестан, Семнан и Гилан.

IN PHOTOS: Authorities in #Iran ordered schools and offices in at least 10 provinces to close on Sunday to conserve energy amid a severe cold snap and heavy #snowfall, state media reported.

AFP photos.

➡️ https://t.co/3PLwT8TLRy pic.twitter.com/9apbRzncsk — The Peninsula Qatar (@PeninsulaQatar) February 9, 2025

В Гилан, на около 130 километра от столицата Техеран, на места са паднали 220 сантиметра сняг, съобщи метеорологът Мохамед Дадрас за агенция Фарс.

В столицата Техеран, в подножието на планинската верига Алборз, според агенция ИРНА снощи са паднали до 30 сантиметра сняг. Въпреки това не се съобщава за затваряне на административни сгради.

Relentless geoengineering and chemtrail activity have wreaked havoc, leading to a severe snowstorm in northern #Iran ❄️. The region is experiencing extreme winter conditions as a powerful blizzard sweeps through. 8-2-2025 pic.twitter.com/NTS61ebkZC — Aprajita Nefes 🦋 Ancient Believer (@aprajitanefes) February 9, 2025

Снегът в Техеран не е нещо необичайно по това време на годината, но появата му беше внезапна, след като от петък температурите паднаха с повече от 10 градуса през деня в резултат на застудяване.

Най-малко 25 провинции бяха засегнати днес от снеговалежи или проливни дъждове, което доведе до локални нарушения на пътния трафик, съобщиха държавните медии.

A natural hot spring in Iran’s West Azerbaijan province is attracting tourists keen to escape cold winter temperatures in its warm water.



READ MORE: https://t.co/ljvjqgCyLF pic.twitter.com/JnfgDzmns3 — Rudaw English (@RudawEnglish) February 9, 2025

Метеорологичната агенция на Иран призоваха гражданите на страната да избягват ненужни пътувания в тези региони през следващите 24 часа, въпреки че утре ще бъде празнувана 46-ата годишнина от Ислямската революция.

В Урмия, град в северозападната част на страната, близо до Турция, вчера са паднали до 50 см сняг, съобщи ИРНА.

„Това е рекорд за последните повече от 10 години“, казаха от метеорологичната агенция.

* Във видеото: Студ в първата половина на февруари

