"Те не взеха нищо материално, но ни отнеха много": Простреляха младоженец в главата

Б рачната нощ на двойка се превърна в шоу на ужасите, след като младоженецът беше прострелян в главата от маскиран въоръжен мъж. За случаят съобщи Daily Mail.

Дулсе и Мануел Гонзалес най-накрая се ожениха в петък вечер след цяло десетилетие заедно. Двойката има и две деца, съобщава KSDK.

Нощта вървяла добре. На сватбата присъствали 50 членове на семейството и приятели, които празнували в задния двор на дома на двойката в Сейнт Луис, Мисури.

Точно преди 1 часа сутринта двама маскирани въоръжени мъже нахлули на партито, предава Fox 2 Now.

Нападателите крещели никой да не мърда, докато искали пари от гостите на сватбата – размахвайки оръжията си като заплаха.

Полицията казва, че след това единият от мъжете започнал да бърка в джобовете на гостите, докато другият застанал зад 32-годишния младоженец и го прострелял няколко пъти в главата.

В този момент мъжете избягали - без да вземат вещи или пари на семейството.

„Те не взеха нищо материално, но ни отнеха много“, каза сестрата на булката, Ярибет Пена, пред Fox 2.

Daily Mail пише, че младоженецът е бил откаран в критично състояние в местна болница.

Семейството казва, че е видяло някои признаци на надежда, когато Мануел е раздвижил ръцете си.

“Той се бори за живота си. Надяваме се, че ще се справи“, казва Пеня.

