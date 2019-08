Г рупа въоръжени мъже нахлуха в нощен клуб в град Мостардас в Южна Бразилия, стреляйки по служители на заведението и неговите посетители. В резултат на инцидента има 5 смъртни случая и четирима сериозно ранени, предаде Ройтерс, позовавайки се на местни медии и цитиран от РИА Новости.

Според портала UOL въоръжената група била с качулки и скрити лица. Преди да избягат, бандитите отнели вещите на жертвите, между които техните мобилни телефони и портфейли.

