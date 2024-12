Стотици пътници са блокирани на летища във Великобритания

П ътниците, които летят от и за Великобритания, се сблъскаха днес с допълнителни затруднения, тъй като гъстата мъгла и лошата видимост ограничиха въздушния трафик в един от най-натоварените уикенди на годината, предаде Асошиейтед Прес.

Летище "Гетуик" в Лондон предупреди, че някои полети днес може да закъснеят и се извини за причиненото неудобство. Вчера имаше закъснения на полетите с до три часа заради лошите метеорологични условия, а тази сутрин бяха отчетени закъснения на най-малко 40 полета от летището, предимно на къси разстояния до Европа.

Летище "Хийтроу", едно от най-натоварените в Европа, също посъветва пътниците да се консултират с авиокомпаниите си за евентуални закъснения.

Flight delays and cancellations continue at some UK airports, including Gatwick, because of fog



https://t.co/fHXIJVRkkL