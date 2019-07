С тудена въздушна маса, проникнала от Северозапад, донесе сняг в Румъния през юли, съобщава румънската телевизия Про ТеВе, цитирана от БТА. В планината Бучедж (Централна Румъния) в нощта срещу събота валя сняг и натрупа няколко сантиметра, а на връх Ому (2505 м) имаше виелица.

Температурите паднаха под нулата, усещаше се пронизващ студ и имаше гъста мъгла.

Туристи споделиха, че не са виждали подобно нещо през последните осем години. Много от хората, които се бяха качили в планината с кабинковия лифт от Бущен, бяха облечени с къси пантолони и не носеха със себи си дебели дрехи.

Необичайните за този сезон снеговалежи се дължат на студена въздушна маса, проникнала в Румъния от Северозапад, обясни ръководителят на отдела по климатология в Националната метеорологична служба Роксана Божариу.

If I can join the weather chat 😊

Unusual weather in Romania today: fresh snow in the mountains on Transfagarasan, seldom seen in summer, while tourists enjoy the sunny beaches of the Black Sea. Pics taken in the last 24hrs. pic.twitter.com/Z6axGz03OD