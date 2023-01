Сняг, студ, виелици и градушки в Турция, Босфорът е затворен (СНИМКИ/ВИДЕО)

С няг, студ, виелици и градушки удариха някои райони на Турция, а Босфорът, който свързва Мраморно и Черно море, бе затворен рано днес за движение заради мъгла, съобщават турски медии, цитирани от БТА.

Much-awaited snow brings smiles to millions after severe drought warnings amid lack of precipitation, while fog, flurries disrupt daily lives in parts of eastern Anatoliahttps://t.co/ML9njA0Bwi — DAILY SABAH (@DailySabah) January 31, 2023

Компанията, която предоставя фериботни услуги между европейската и азиатската част на Истанбул,

съобщи, че е възможно да има отмяна и закъснения на движението на фериботите в Босфора поради мъгла, съобщава в. „Дейли Сабах“.

🚢İstanbul Boğazı’nda gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis nedeniyle denizde görüş mesafesi düştü. Gemi trafiği sis nedeniyle askıya alındı. pic.twitter.com/vKzi84Z4KX — Takvim (@takvim) January 31, 2023

През изминалата нощ градушка и сняг връхлетяха туристическия окръг Анталия в Южна Турция

и за кратко парализираха живота на местните хора, съобщава информационният портал Майнет, цитиран от ТАСС.

A blissful aerial view of snow, forest, and lake as winter takes hold in Golcuk Nature Park in Bolu, Türkiye https://t.co/Pdzy2xMhri pic.twitter.com/cIxCtkHTVF — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) January 30, 2023

Лошото време е изненадало хората в градовете Манавгат и Серик.

На шофьорите се е наложило да се приютят в подземни паркинги или под навесите на бензиностанции, за да се скрият от градушка с големината на топка за голф. Заедно с градушката в градовете падна и обилен снеговалеж, който предизвика задръствания по пътищата.

Миналата седмица редица градове в окръг Анталия

бяха засегнати от проливни дъждове, които предизвикаха в някои райони кални свлачища, спускащи се от планините.

Дългоочакваният снеговалеж в източния окръг Ван затвори 48 селски пътища,

но създаде забавление за мнозина в центъра на окръжния град, съобщава „Дейли Сабах“. Някои търговци направиха снежни човеци пред работното си място заедно с персонала си, а децата, които са в междусрочна ваканция, играеха със снежни топки.

In pictures: Many cities across Türkiye turn white as the first snow fall of the winter season begins pic.twitter.com/zJNuArNFzp — TRT World Now (@TRTWorldNow) January 30, 2023

В други райони, като Ерзурум, Ъгдър, Агръ, Карс и Ардахан, снегът, виелиците и студът

се отразиха неблагоприятно на ежедневието на хората, пише „Дейли Сабах“. В Ерзурум се появиха заледявания по тротоарите и пътищата, а температурата падна до минус 9 градуса по Целзий.

Снеговалеж и мъгла затрудниха движението по високопланинските пътища в окръг Карс, съобщава още вестникът.