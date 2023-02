Словенската група "Лайбах" разгневи украинците и отмени концерт в Киев

П ланираният за 31 март концерт на словенската група Лайбах в Киев е отменен. Групата потвърди днес, че организаторът е решил да анулира събитието, тъй като е предизвикало твърде много спорове в Украйна, съобщи сайтът „Словения таймс“.

Членовете на индъстриъл рок групата, известна с използването на образи във военен стил и тоталитарни символи, казват, че им е било поставено категоричното изискване изрично да заявят, че всички руснаци са лоши и че цялото руско изкуство няма стойност, а те не са съгласни с това.

"Ukrainians were apparently angered by Laibach's statement to The Guardian newspaper that called the war “a cynical proxy war for the geostrategic interests" of world powers." C'est un peu du Roger Waters quand même... https://t.co/ChPhIVR8Hu