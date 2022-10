След стрелба в детска градина в Тайланд: Над 30 загинали

Н ай-малко 34 души са били убити при стрелба в Североизточен Тайланд, предадоха световните агенции.

Children are among at least 28 people killed in a gun and knife attack at a pre-school in Thailand https://t.co/LfUqp59Xuu

Стрелбата е станала в детска градина в град На Кланг, в провинция Ног Буа Лампфу, посочва Франс прес. Сред жертвите има между 22 и 23 деца, допълват Ройтерс и Асошиейтед прес. Убити са и преподаватели, както и един полицай.

Нападателят, който е 34-годишен бивш полицай и който е носел пушка, пистолет и нож, е избягал от детската градина, след което се е самоубил, обяви полицията. Преди да посегне на живота си, той обаче е убил и съпругата, и детето си, предаде Франс прес.

Масовите стрелби в Тайланд са рядкост, но през 2020 г. военен, разгневен от имотна сделка, уби най-малко 29 души и рани 57 души при масова стрелба на четири места, отбелязва Ройтерс.

BBCBreakfast: Around 30 people have been killed after a former police officer opened fire at a pre-school child daycare centre in Thailand

Charlie & Naga had the latest information on #BBCBreakfasthttps://t.co/xsIigTYdXJ pic.twitter.com/f1OHLGY1Tw