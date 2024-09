След седмици на политическа несигурност: Франция има ново правителство

Р ъководителят на канцеларията на френския президент Еманюел Макрон обяви състава и структурата на новото правителство, което ще бъде ръководено от министър-председателя Мишел Барние, съобщиха от канцеларията му.

Това действие бележи промяна в дясно 11 седмици след неубедителните парламентарни избори, предаде АФП.

Макрон назначи Мишел Барние за премиер на Франция

Първата важна задача на Барние, назначен преди малко повече от две седмици, ще бъде да представи бюджетен план за 2025 г., който да се справи с финансовото положение на Франция, което премиерът тази седмица нарече „много сериозно“.

Антоан Арман ще бъде финансов министър, а Жан-Ноел Баро ще бъде външен министър в новото правителство, което е съставено основно от центристки и консервативни партии, съобщи Алексис Колер от Елисейския дворец.

🇫🇷🔴 PM #Barnier's cabinet line-up marks a shift to the right, as #France's new government is composed largely of centrist and conservative parties.



Antoine Armand will be finance minister and Jean-Noel Barrot will be foreign minister.



Philip Turle has this analysis ⤵️ pic.twitter.com/XfxZejcPdT