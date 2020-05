След COVID-19: Тази болест ще нанесе тежък удар върху човечеството

О граниченията, въведени заради коронавируса, могат да доведат до активно увеличаване на броя на случаите на туберкулоза, пише CNBC, позовавайки се на ново проучване.

Според доклада на Stop TB Partnership между 2020 и 2025 г. най-малко 6,3 милиона души ще се заразят с това заболяване в резултат на липса на диагноза и лечение. В същото време се изчислява, че 1,4 милиона души ще умрат от тази инфекция през този период от време.

