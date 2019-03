Н апрежение между Германия и Турция след отказа на Анкара да поднови акредитациите на двама германски журналисти. Случаят заплашва да прерасне в нова криза в и без това обтегнатите отношения между двете страни, предупреждават от редакцията на водещия берлински ежедневник Der Tagesspiegel, цитиран от "Фокус".

В интервю с изданието министърът на външните работи на ФРГ Хайко Маас определи изгонването на двамата германски журналисти от Турция като "неприемливо“. Първият дипломат на Берлин бе категоричен:

"Възпрепятстването на работата на журналистите не е съвместимо с нашето разбиране за свобода на пресата“. Маас увери, че федералното правителство в Берлин ще продължи да се застъпва за това журналистите да работят в Турция без ограничения.

Според източници на вестника в Берлин тълкуват като обида принуждаването на германски журналисти да напуснат Турция.

В поверителни дискусии федералното правителство е представило искане пред правителството в Анкара по въпроса. Освен това, Маас и министърът на икономиката Петер Алтмайер са разговаряли по телефона с турските си колеги, съответно Мевлют Чавушоглу и Берат Албайрак. Също така, представителите на германските бизнес кръгове са подчертали в контакти с правителството, че решението ще навреди на инвестициите в Турция.

