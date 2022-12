Силно земетресение удари Калифорния (ВИДЕО)

З еметресение с магнитуд 6,4 по Рихтер разтърси бреговете на Северна Калифорния, но няма опасност от цунами, съобщиха сеизмолози.

Сравнително плиткият трус е станал на 25 мили (40 км) югозападно от пристанищния град Еврика, в окръг Хумболт, съобщи Геоложката служба на САЩ (USGS).

В предварителната си оценка USGS заяви, че вероятността за жертви е малка, но са възможни известни щети.

WATCH: #BNNUS Reports Footage from the 6.4 earthquake that struck Northern #California 's downtown #Fortuna . pic.twitter.com/VxcsJIVW5c

Националният център за предупреждение за цунами заяви, че не се очаква цунами.

Изглежда, че са били засегнати електрозахранванията, като в окръг Хумболт близо 60 000 клиенти са останали без ток, според сайта poweroutage.us.

"Електрозахранването е прекъснато в целия окръг. Не се обаждайте на телефон 911, освен ако не изпитвате непосредствена спешна нужда", съобщи в Туитър Службата за извънредни ситуации на щата Хумболт.

