Земетресение от 5,2 по Рихтер разлюля Турция

З еметресение с магнитуд 5,2 разлюля северозападния турски окръг Чанаккале, съобщи правителствената Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Предупреждение за риск от земетресение със сила 7 в Източна Турция

#Earthquake (#deprem) possibly felt 18 sec ago in #Turkey. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/QMSpuj6Z2H

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/AUBoVe3RvT