Силно земетресение разлюля Истанбул (ВИДЕО)

З еметресение с магнитуд 4,1 разлюля района на Истанбул, съобщи турската правителствена Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД), цитирана от кореспондента на БТА Нора Чолакова.

Трусът е регистриран в 23:53 ч. местно време (22:53 ч. бълг. време). Епицентърът на труса е бил в Мраморно море в района на град Чънарджък, окръг Ялова. Дълбочината му е била 11,18 км.

Земетресението е предизвикало паника сред населението.

Трусът е усетен в Истанбул, както и в други съседни на Ялова окръзи.

Министърът на вътрешните работи Али Йерликая посочи, че екипи на АФАД извършват обследване на терен за евентуални щети. Министърът на здравеопазването Фахреттин Коджа съобщи, че няма данни за пострадали хора при труса.

Потребители в социалните мрежи съобщават за усетеното земетресение, като повечето добавят, че не са пострадали при труса.

A moderate earthquake was felt a few minutes ago in Turkey and felt well in Istanbul. pic.twitter.com/pkCwudRwiL